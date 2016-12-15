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Актер театра и кино Алексей Петренко умер в возрасте 78 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам», – сказано в сообщении.

Причину смерти в Союзе не уточнили.

На счету у актера более 70 ролей. В частности, он играл в фильмах «Жестокий романс» (1984 год), «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год), «Доктор Живаго» (2006 год), «Похороните меня за плинтусом» (2009 год) и «Утомленные солнцем 2» (2010 год).

Петренко родился 23 марта 1938 года. Он окончил Харьковский театральный институт, играл в Запорожском музыкально-драматический театре имени Щорса, в Донецком областном русском драматической театре в Мариуполе, в Ленинградском театре им. Ленсовета, в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а во МХАТе.