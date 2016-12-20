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Сенатор США Джон Маккейн «тайно» встретился с американскими военными и курдами в Сирии. Об этом чиновники рассказали The Wall Street Journal.

По информации газеты, Маккейн посетил город Кобани, где обсуждал способы борьбы с «Исламским государством».

«[Сенатор] на прошлой неделе отправился в северную Сирию, чтобы встретиться с американскими войсками, развернутыми там, и обсудить кампанию по борьбе с “Исламским государевом”, а также текущую операцию по освобождению [неофициальной столицы ИГИЛ] города Ракки», – сказал изданию представитель Маккейна.

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