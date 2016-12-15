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Сотрудник посольства КНДР приезжал в аэропорт Малайзии в день убийства Ким Чен Нама и контактировал с задержанными по этому делу. Об этом источник в малайзийской полиции рассказал Channel NewsAsia.

«Дипломата зафиксировали камеры видеонаблюдения в аэропорту. Он провожал четверых граждан КНДР, которые подозреваются в причастности к этому делу», – сказал собеседник.

22 февраля в малайзийской полиции заявили, что намерены допросить по делу об убийстве сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына еще двух человек. Речь шла о секретаре посольства КНДР Хен Кван Соне и сотруднике государственной северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Ире.

Ранее подозреваемыми по этому делу стали четыре человека: гражданки Индонезии и Вьетнама, а также гражданин КНДР и подданный Малайзии. Посольство Северной Кореи в Малайзии потребовало отпустить всех, за исключением малазийца. Дипломаты пояснили, что после десяти дней расследования полиция не нашла улик против арестованных.

При этом правоохранительные органы Малайзии сообщили еще о четырех гражданах КНДР, подозреваемых в убийстве. Они также установили, что в морг, где хранится тело Нама, пытались вломиться.

Заметка дополняется.