09:04

Полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) потребовало от конгресса возместить $24 млн за охрану Trump Tower, принадлежащей президенту США. Об этом сообщает Reuters.

В NYPD отметили, что в небоскребе продолжают жить жена Дональда Трампа и их сын. По подсчетам полицейских, охрана башни обходится в $308 тысяч в день, когда в здании находится сам Трамп.

Когда его там нет, расходы на охрану составляют от $127 тысяч до $145 тысяч ежедневно, уточнили в полиции.

Reuters отмечает, что Трамп провел в небоскребе много времени после победы на выборах 8 ноября до инаугурации, которая состоялась 20 января 2017 года. После этого, по данным агентства, в Trump Tower президент не появлялся.

Trump Tower – небоскреб, построенный по проекту самого Трампа. В нем 58 этажей, строительство башни закончили в 1983 году.