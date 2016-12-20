09:28

Правительство внесло в Госдуму законопроект об административном надзоре совершивших нетяжкие преступления по «наркотическим» статьям. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, за теми, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, такой надзор после освобождения устанавливается.

«В то же время в отношении лиц, неоднократно совершивших преступления небольшой тяжести в этой сфере, такой надзор установлен быть не может, так как в законодательстве отсутствует соответствующее основание», – пояснили в правительстве.

Законопроект расширяет список тех, к кому применяются положения об административном надзоре.

Предлагается устанавливать его за теми, кто совершил два и более преступления по статьям 228 (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков и психотпропных веществ), 228.3 (то же самое в отношении прекурсоров), 231 (незаконное культивирование растений, содержащих психоактивные вещества) и части 1 статьи 234.1 (незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Административный надзор после освобождения из мест лишения свободы предполагает обязательную явку в органы внутренних дел несколько раз в месяц, а также в некоторых случаях ограничения на посещение тех или иных мест, выезда за пределы той или иной территории и так далее.