11:37

В Екатеринбурге девять мигрантов забаррикадировались в одной из комнат центра временного содержания иностранцев, протестуя из-за депортации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, мигранты не согласны с решением о выдворении. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что акция протеста началась в шесть утра, среди тех, кто забаррикадировался, граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

В областном МВД добавили, что все они были ранее судимы по разным статьям УК РФ, в том числе за мошенничество и тяжкие преступления.

Как уточнил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, один из мигрантов, которого Горелых назвал организатором акции протеста, «поцарапал себя в районе запястья».

Заметка дополняется.