В NASA есть традиция: когда обнаруживается новая выдающаяся экзопланета, агентство заказывает художнику рекламный плакат воображаемого агентства путешествий, продающего туда туры. «Ночная жизнь круглые сутки» – это, например, про планету без собственного солнца, свободно гуляющую по галактике. Если солнц в системе два, постер обещает: «Здесь вашей тени всегда найдется компаньон». Еще бывает «Территория красной травы», приглашение «испытать гравитацию суперземли» и так далее: в космосе есть много разного.

На новом плакате, который опубликовали вечером среды, туристы смотрят сквозь иллюминатор на шесть гигантских шаров в небе, которые выстроились друг за другом в цепочку. Особенных художественных преувеличений (за вычетом иллюминатора и туристов) здесь нет: похоже, что на планете TRAPPIST-1e от Земли ночное небо действительно так и выглядит.

За сутки до публикации NASA анонсировало, что собирается сообщить о «важном открытии за пределами Солнечной системы» – и 22 февраля команда астрономов во главе с Мишелем Гийоном из Бельгии в прямом эфире NASA-TV заявила, что в 40 световых годах от нас обнаружена система из семи планет, каждая из которых похожа на Землю больше всех героев прежних плакатов. Подробности опубликовал научный журнал Nature.