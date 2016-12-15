13:02

Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии, рассказал Financial Times (FT) неназванный европейский дипломат.

По данным газеты, этот вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.

«Они [Россия] пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», – сказал собеседник FT.

Как сказали изданию другие европейские дипломаты, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов стран ЕС в Москве заявил, что на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов.

При этом, сказал Богданов, от России в этом вопросе «не следует ждать ничего», утверждают собеседники FT.

К просьбе России могут отнестись негативно, говорят источники газеты, с учетом того, что западные страны считают страну ответственной за разрушение крупных сирийских городов, таких как Алеппо.