14:09

Грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в твиттере SpaceX.

Корабль должен был состыковаться с МКС 22 февраля, но сделать это не удалось. По предварительным данным, стыковку пришлось отложить из-за проблем в работе GPS.

Dragon и ракета-носитель Falcon 9 стартовали с мыса Канаверал 19 февраля. С этой площадки США отправляли космические шаттлы, а также корабли лунной программы «Аполлон».

https://www.youtube.com/watch?v=yVk3qdXiIlI

Корабль доставил на МКС в общей сложности 2,5 тонны груза. Как отмечает AP, 24 февраля к МКС должен прибыть корабль «Прогресс МС-05, который стартовал с Байконура 22 февраля.