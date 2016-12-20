14:36

Антикоррупционная организация Transparency International опубликовала доклад о возможных конфликтах интересов в Минобороны РФ.

Они касаются в том числе закупок для военного ведомства самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Как следует из доклада, сын первого заместителя министра обороны Даниэл Цаликов возглавляет департамент продаж «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, производитель SSJ 100).

«Потенциальный конфликт интересов выражается в возможности лоббирования интересов компании, в которой имеет оплачиваемую работу его близкий родственник», – указывают в Transparency International.

Кроме того, дочь временно исполняющего обязанности начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергея Байнетова Татьяна Байнетова – директор по контрактамв ГСС.

«Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника Минобороны могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы ведомство закупало самолеты SSJ 100», – говорится в докладе.

В докладе Transparency, как уточнили в организации, проанализированы только открытые данные, секретные статьи расходов и сведения, составляющие государственную тайну, в нем не затрагиваются.

Как сообщило Минобороны 22 февраля, ведомство пока не планирует менять Ту-154 и Ту-134 на SSJ-100 из-за опасений, что «он может не подойти по ряду характеристик». Указанные самолеты заменят на Ту-214 и Ан-148.

Заметка дополняется.