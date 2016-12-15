К столетию 1917 года мы попросили историков-специалистов по той эпохе рассказать о причинах и обстоятельствах развития революционных событий, которые остаются актуальными и до сих пор. Профессор ВШЭ Кирилл Соловьев объясняет, как публичная политическая культура России начала XX века сформировала почву для революции.

Не все политические процессы и явления можно описать языком нормативно-правовых актов. Многое объясняется неписаными правилами, устойчивыми алгоритмами поведения, которые приобретают особое значение для политической системы, находящейся в состоянии сборки, в которой все постоянно меняется. Только так можно адекватно оценить политическую ситуацию в России в преддверии февраля 1917 года.

Люди из «общества»

Нет смысла воспроизводить общеизвестные факты из политической хроники военных лет. Куда важнее определить мировоззренческие и поведенческие доминанты политических игроков того времени. Все они так или иначе принадлежали к «обществу», то есть политически активному образованному меньшинству. «Общество» включало в себя людей разного достатка, происхождения и рода занятий. Принадлежность к нему обусловливалось образованием, кругом общения и чтения, социальным опытом. Всем этим критериям соответствовали и видные земские деятели, и сановники империи – люди, непримиримо друг другу противостоявшие, на самом деле принадлежали одному кругу и воспроизводили один и тот же алгоритм поведения.

Одна из важнейших доминант политической культуры начала XX века – «направленчество», строгая идеологическая устремленность партий, фракций, общественных групп и даже отдельных персоналий. Это важное свойство политического класса начала XX века не всегда осознается современным исследователем. Представитель «общественности» чаще всего был искренен в своей партийной пристрастности. Иными словами, он свято верил, что лишь один социально-политический проект может быть реализован в России с пользой для дела. Все остальные, по меньшей мере, ему уступали.

Эти идеологические симпатии влияли и на интерпретацию уже работавших политических институтов. Так, значительная часть правомонархистов хотела видеть в политическом режиме, возникшем после манифеста 17 октября, давшего обществу базовые гражданские свободы и гарантировавшего создание Думы, черты времен царя Алексея Михайловича, когда государь призвал «лучших людей» для совета и помощи.