16:26

Действия российских военных кораблей у берегов Сирии способствовали началу политического урегулирования в республике. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, поход кораблей был его личной инициативой.

«Министр (обороны) и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему – это моя личная инициатива», – сказал президент на встрече с военными моряками, которые участвовали в этом походе.

Он «был успешным, несмотря на противодействие некоторых наших партнеров», заметил президент. Как сказал Путин, эта операция позволила «нанести существенный урон инфраструктуре террористов» в Сирии.

Он также поблагодарил военных за работу в Сирии, передает РИА Новости. Путин отметил, что «это было сделано достойно».

Группа кораблей российского флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября 2016 года. В ноябре истребители с «Адмирала Кузнецова» начали полеты над Сирией, с кораблей по целям в республике были выпущены крылатые ракеты.

По подсчетам РБК, поход корабельной группы стоил российскому бюджету от 7,5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Корабли вернулись в Североморск в феврале.