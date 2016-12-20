23:22

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение о признании незаконным введенный в 2014 году запрет на импорт свинины из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодняшний вердикт подтверждает, что меры, принимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными санитарными рисками. Европейские продукты из не зараженных зон безопасны», – отметили в Еврокомиссии.

В Брюсселе призвали Москву позволить европейским компаниям «возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами».

По предыдущему постановлению ВТО 19 августа 2016 года отказ России по импорту некоторых продуктов ЕС был признан не соответствующим международным стандартам и нарушающим соглашение по применению санитарных мер.

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз живых свиней и свинины из Евросоюза в январе 2014 года после вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше.