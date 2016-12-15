00:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенное с Россией в 2010 году. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Трамп назвал договор «односторонним». Он также выразил недовольство развертыванием Россией крылатых ракет в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер отметил, что собирается обсудить это с российским президентом.

Дональд Трамп заявил, что США будут наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что Вашингтону необходимо сохранить первенство в атомном вооружении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в администрации американского президента писало, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным раскритиковал договор СНВ-III. Однако в Белом доме от комментариев отказались, сославшись на официальное заявление после разговора, в котором не говорится о обсуждении этой темы.

Ранее Трамп назвал сделку по ядерному разоружению важным условием для снятия санкций с России и отметил, что хочет «существенного сокращения» арсенала в обеих странах.

Договор СНВ-3, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, действует с 2011 по 2021 год. По соглашению, к 2018 году Россия и США должны сократить ядерный арсенал до 1550 боеголовок и 700 развернутых носителей.