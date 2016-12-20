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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал первый заместитель Виталия Чуркина Петр Ильичев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что Ильичев временно займет должность до назначения нового постпреда.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Предварительной причиной его смерти считается сердечный приступ. Медики, проводившие вскрытие тела дипломата, заявили, что для установления причины смерти потребуются дополнительные анализы.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В 2013 году он получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.