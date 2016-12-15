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Подразделение Alphabet по созданию автомобиля с автопилотом Waymo подало в суд на компанию Uber и ее проект Otto, занимающийся аналогичными разработками. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной иска стала предполагаемая кража сотрудниками Otto технологий автопилота, принадлежащих Waymo.

По версии Alphabet, бывший инженер ее проекта Энтони Левандовски, перешедший впоследствии в Uber, украл 14 тысяч секретных документов, касающихся разработок системы автопилота. Для скачивания конфиденциальной информации он якобы установил на рабочий компьютер специальное ПО.

При этом Waymo узнала о краже случайно из письма Левандовски, адресованного Otto. Отправитель по ошибке поставил в копию своего предыдущего работодателя.

Waymo попросила суд запретить Uber использовать украденные технологии, а также вернуть похищенные секретные материалы.

Ранее подобный иск в Верховный суд Калифорнии подала Tesla Motors Илона Маска. Компания обвиняет бывшего руководителя программы разработки автопилота Стерлинга Андерсона в использовании конфиденциальной информации, а также в попытках переманить сотрудников Tesla в компанию Aurora – нынешнее место работы Андерсона.