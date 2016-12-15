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Федеральное бюро расследований США отказало Белому дому в просьбе прекратить утечки о расследовании контактов советников американского президента Дональда Трампа с российскими властями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных источников.

По информации телеканала, Белый дом попросил ФБР и другие агентства, занимающиеся расследованием связей штаба Трампа с Россией, объявить эти сообщения ложными.

Как отмечает CNN, прямое обращение администрации президента США является нарушением десятилетнего запрета на контакты между Белым домом и ФБР.

Президент США и его администрация неоднократно обвиняли американские СМИ в публикации недостоверных материалов. Дональд Трамп также назвал телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами народа».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уволился на фоне скандала, связанного с телефонными переговорами с послом России в США Сергеем Кисляком. Причиной для скандала послужила публикация The Washington Post, в которой утверждалось, что в конце декабря 2016 года Флинн разговаривал с Кисляком и советовал России «не слишком бурно» реагировать на новые санкции Барака Обамы.