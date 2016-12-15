04:28

Полиция Малайзии установила вещество, с помощью которого был убит брат лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.

Ким Чен Нам был отравлен веществом нервно-паралитического действия (класса VX). Полиция также отметила, что оно относится к химическому оружию.

Ким Чен Нам был убит в Малайзии 14 февраля. Его отравили быстродействующим веществом у стоек регистрации в аэропорту в Куала Лумпур.

Изначально по этому делу было задержано четыре человека: гражданки Индонезии и Вьетнама, а также гражданин КНДР и подданный Малайзии. Однако позже КНДР потребовала отпустить подозреваемых, назвав их арест «безосновательным».

22 февраля еще одним подозреваемым стал сотрудник посольства КНДР. Позднее стало известно, что он приезжал в аэропорт Малайзии в день убийства и контактировал с задержанными по этому делу.

Ранее сообщалось, что северокорейские дипломаты выступали против вскрытия. В КНДР заранее объявили, что будут «категорически» отвергать данные медицинской экспертизы, так как процедура прошла без согласия и свидетельства их представителей.