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Филиппинский сенатор Лейла де Лима, критиковавшая президента страны Родриго Дутерте, арестована по подозрению в связях с наркоторговцами. Об этом пишет Reuters.

Суд также арестовал ее бывшего водителя и телохранителя. Лима обвиняется в получении взяток от наркодилеров.

«Правда восторжествует, я добьюсь правосудия. Я невиновна», – заявила репортерам перед тем, как полиция задержала ее.

Ранее сенатор призвала правительство Филиппин объявить Дутерте импичмент. Лима назвала «преступлением против человечности» его методы борьбы с наркоманией.

Дутерте занял пост президента в мае 2016 года, пообещав избавить страну от наркопреступности. Он создал спецотряды полицейских, которым негласно разрешил убивать подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков. В результате рейдов были убиты около 6000 человек.

В конце января 2017 года Филиппины объявили о расформировании спецотрядов.