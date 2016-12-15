08:15

Курс биткоина в ночь на 24 февраля достиг $1172, что стало новым историческим максимумом, сообщает CoinDesk.

К 08:11 мск 24 февраля стоимость криптовалюты составляла $1198. CoinDesk отмечает, что курс биткоина растет на позитивных ожиданиях трейдеров.

Речь идет прежде всего о предстоящем решении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая, как ожидается, одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд.

Предыдущий рекорд стоимости по отношению к доллару биткоин установил в начале января, достигнув $1141,05. До этого исторического рекорда криптовалюта достигала в ноябре 2013 года, когда один биткоин стоил $1137.