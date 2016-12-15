09:08

У новой версии кнопочного телефона Nokia 3310 будет цветной дисплей, сообщает Mashable со ссылкой на китайский портал Vtech.

Кроме того, дисплей будет несколько больше, чем у классической Nokia 3310, вышедшей в 2000 году.

Корпус будет выполнен в нескольких цветах, в том числе красном, желтом и зеленом, телефон будет несколько легче и тоньше.

О «переиздании» Nokia 3310 стало известно в середине февраля. Выпуском телефона займется финская HMD Global, которая с мая 2016 года владеет правами на бренд Nokia.

В декабре того же года HMD Global представила два кнопочных телефона: Nokia 150 и Nokia 150 с двумя сим-картами. В начале 2017 года HMD Global представила первый смартфон Nokia на Android.