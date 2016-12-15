09:58

Полиция Индии задержала по подозрению в мошенничестве главу компании Ringing Bells, которая выпускает самый дешевый в мире смартфон стоимостью $4. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мохит Гоел был задержан после того, как один из дистрибьюторов заявил, что не получил от компании товар, который был оплачен.

В полиции сообщили, что получили подобные жалобы на Ringing Bells от еще нескольких посредников.

О выпуске смартфона Freedom 251 за 251 рупию (около $4) Ringing Bells объявила в феврале 2016 года. Заказы на устройства начали принимать в том же месяце, первые поставки начались в июне.

Как отмечает «Би-би-си», к бизнес-модели Ringing Bells возникало много вопросов, кроме того, компанию подозревали в использовании схемы Понци – инвестиционной модели, похожей на финансовую пирамиду.