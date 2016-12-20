11:41

Грузовой корабль «Прогресс МС-05» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

https://twitter.com/roscosmos/status/835044338639994880

Корабль доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе продукты для космонавтов. «Прогресс МС-05» стартовал с Байконура 22 февраля, это был последний запуск ракеты-носителя «Союз-У».

https://twitter.com/roscosmos/status/834339851357003776

Предыдущий космический грузовик, «Прогресс МС-04», в декабре 2016 года упал в районе Тувы из-за неполадок в работе «Союза-У».