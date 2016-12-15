12:20

Словения разрешила однополые браки, передает Reuters.

В стране вступил в силу закон, принятый 10 месяцев назад, который, вместе с тем, не разрешает однополым парам усыновлять детей.

Ожидается, что первый такой брак будет заключен 25 февраля в Мариборе, втором по величине городе Словении.

Как отмечает Reuters, регистрировать однополые союзы в Словении разрешено с 2006 года, но такие союзы не приравниваются к браку.

В частности, партнеры не считались после такой регистрации родственниками, таким образом, они не имели, к примеру, права на совместную страховку.