13:59

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края внепланово проверит ИК-5, которая не выпускает активиста Ильдара Дадина, приговор которому Верховный суд (ВС) отменил 22 февраля.

Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель ОНК Алексей Белоус.

«Мне непонятно, почему решение суда до сих пор не исполнено: велась трансляция заседания, руководство колонии знает о решении суда. Конечно, бумажный носитель решения необходимо доставить непосредственно в колонию, но это обязательное условие для условно-досрочного освобождения, а здесь человека признали невиновным, но держат его под стражей», – сказал он.

Белоус назвал неприемлемой ситуацию, когда человеку приходится столько времени ждать освобождения.

Ожидалось, что Дадина освободят 23 февраля, как говорит его жена Анастасия Зотова, в колонию пока не пришли документы из ВС. По словам Зотовой, 24 февраля Дадина, видимо, тоже не выпустят.

https://twitter.com/Alasta_ven/status/835058031155097601

Приговор Дадину пересмотрели после требования Конституционного суда, который признал противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.

Дадин стал первым осужденным в России по соответствующей статье УК РФ, которая вступила в силу в 2014 году.