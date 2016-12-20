15:57

Boeing планирует открыть производство в английском городе Шеффилд, сообщает Bloomberg.

Это будет первый завод компании в Европе. Его стоимость оценивается в £20 млн ($25 млн), завод будет выпускать детали для «Боингов» 737 и 777.

Первоначально на предприятии будут работать 30 человек, набор сотрудников планируется с 2018 года. Bloomberg уточняет, что в Великобритании у Boeing 2 тысячи сотрудников, никто из них не занят непосредственно на производстве.

Собственный выпуск деталей для самолетов позволит снизить затраты и лучше контролировать качество, отметили в Boeing.

BBC News пишет, что в феврале открыть завод в Шеффилде решил производитель спортивных автомобилей McLaren. Производство стоимостью £50 млн даст 200 рабочих мест.

Французская Airbus ранее открыла завод по сборке крыла в Уэльсе, некоторые части самолета проектируют на предприятии в Бристоле, добавляет Bloomberg.