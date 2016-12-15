17:09

Производители мороженого обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ из-за скачка цен на сливочной масло. Об этом RNS сообщил гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.

«Выросла стоимость на 100 рублей, в отдельных случаях на 200 рублей за килограмм. Такая скачкообразная ситуация привела к тому, что цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость», – сказал Елхов, отметив, что цена на масло выросла «ранней осенью».

Собеседник RNS добавил, что стоимость мороженого растет в среднем на 10% каждый год, при росте цен на сырье подорожание ускоряется до 15%.

Как сказал Елхов, дальнейший рост цен на сливочное масло «спровоцирует подорожание мороженого и может привести к уходу с рынка ряда компаний». В ФАС не увидели оснований для расследования на предмет картельного сговора, уточняет RNS.