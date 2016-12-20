Стил гордился своей волосатой спиной, лысой головой и дислексией. Журналисты любили брать у него интервью. Отвечая на вопросы, Стил любил рычать, либо односложно твердил «Ты! Ты! Пшел!» Его часто снимали в рекламе. Представляя газировку Vernors, Стил рычал, сминал банку, бил ею о лоб и снова рычал. Представляя в 1988 году новый компьютер, компания Minolta показывала в ролике порыкивающего и стучащего по клавишам Стила. «Наша новая система, – говорил диктор, – позволит обучить кого угодно, даже зверя».