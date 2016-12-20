Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил в правительство России запрос с требованием до 27 февраля пояснить причину задержания в колонии освобожденного активиста Ильдара Дадина, сообщила ТАСС его адвокат Ксения Костромина.
«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», – рассказала она.
Ранее об обращении в ЕСПЧ из-за удержания Дадина написала его жена Анастасия Зотова.
По ее словам, ожидалось, что активиста освободят 23 февраля, но в колонию пока не пришли документы из Верховного суда.
В Управлении спецсвязи по Алтайскому краю «Дождю» сказали, что не получали копию постановления ВС. Собеседник телеканала не смог сказать, когда управление получит документ: «Смотря как пошлют – самолетом или поездом. Поездом – это через Новосибирск».
В Верховном суде телеканалу подтвердили, что отправили постановление в Барнаул 22 февраля.
Приговор Дадину пересмотрели после требования Конституционного суда, который признал противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.
Дадин стал первым осужденным в России по соответствующей статье УК РФ, которая вступила в силу в 2014 году.
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