21:02

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил в правительство России запрос с требованием до 27 февраля пояснить причину задержания в колонии освобожденного активиста Ильдара Дадина, сообщила ТАСС его адвокат Ксения Костромина.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», – рассказала она.

Ранее об обращении в ЕСПЧ из-за удержания Дадина написала его жена Анастасия Зотова.

По ее словам, ожидалось, что активиста освободят 23 февраля, но в колонию пока не пришли документы из Верховного суда.

В Управлении спецсвязи по Алтайскому краю «Дождю» сказали, что не получали копию постановления ВС. Собеседник телеканала не смог сказать, когда управление получит документ: «Смотря как пошлют – самолетом или поездом. Поездом – это через Новосибирск».

В Верховном суде телеканалу подтвердили, что отправили постановление в Барнаул 22 февраля.

Приговор Дадину пересмотрели после требования Конституционного суда, который признал противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.

Дадин стал первым осужденным в России по соответствующей статье УК РФ, которая вступила в силу в 2014 году.

Заметка дополняется.