24 февраля, 22:46

Журналисты CNN, The New York Times, Politico, Buzzfeed, «большинства зарубежной прессы, обычно принимающей участие в брифингах» и ряда других СМИ не были допущены до специальной встречи с пресс-секретарем президента США Шоном Спайсером, пишет CNN.

Встреча прошла в закрытом режиме «без камер» вместо традиционного регулярного пресс-брифинга секретаря, причем список участвующих в ней СМИ Белый дом определял «в ручном режиме», уточняет телеканал.

Сообщается, что приглашение, в том числе, получили Reuters, NBC, ABC, FOX, CBS, Breitbart, Washington Times и One America News Network. Associated Press и Time в знак протеста бойкотировали мероприятие. Официального комментария пока не последовало.

В пресс-службе Белого дома пояснили, что новый порядок общения с репортерами впредь «не будет постоянным», но не уточнили форму проведения дальнейший брифингов. Не попавшим в пул будет предложена стенограмма встречи, добавляет ТАСС.

Ранее 24 февраля источники CNN рассказали о просьбе Белого Дома к ФБР опровергнуть публикации The New York Times и CNN о контактах команды Трампа с российскими властями во время президентской кампании в США.

Спайсер опроверг эту информацию, заявив, что ФБР «попросили рассказать правду». Отмечалось, что прямое обращение администрации президента США нарушает десятилетний запрет на контакты между Белым домом и ФБР.

18 февраля Трамп назвал CNN, The New York Times, NBC, ABC и CBS «врагами американского народа».

Президент США регулярно критикует некоторые американские СМИ, называя их информацию «фейковыми новостями».