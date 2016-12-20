01:29

Российские хакеры продолжают быть «очень активными» в Европе и США, пишет Bloomberg со ссылкой на FireEye – компанию-специалиста в области кибербезопасности.

Как рассказал агентству эксперт FireEye по кибершпионажу Джон Хальтквист, в действиях российских хакеров не наблюдается «затишья»: введенные против России из-за кибератак санкции США их «не отпугнули», и они продолжают, в том числе, заниматься шпионажем.

В последние полгода также участилась активность российских хакеров вокруг «политических институтов Европы», так как, по мнению эксперта, исходы местных выборов представляют «большой интерес» для россиян. Россия использует те же методы, что и вовремя президентской кампании в США, в частности, прибегает к помощи «троллей в социальных сетях», отметил Хальтквист.

Эксперт также рассказал о группировке APT28, чье название совпадает со «связанной с российским правительством группой, атаковавшей серверы Демократической партии США». По его словам, APT28 следит за несколькими зарубежными министерствами и посольствами в Европе и «других местах», причем особое внимание уделяется Восточной Европе.

В конце декабря предыдущий президент США Барак Обама расширил антироссийские санкции, что, по его словам, стало ответом на вмешательство российских хакеров в президентскую кампанию в США. Позднее американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в выборы, где фигурировали две хакерские группы APT28 и APT29. Сообщалось, что они совершили две атаки против неназванной американской партии летом 2015 года и весной 2016 года.

В Кремле все обвинения в кибератаках отвергли.

В январе Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками».