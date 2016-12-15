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Команда президента США Дональда Трампа «завербовала» нескольких представителей спецслужб и конгресса страны для опровержения информации о связях Трампа с Россией, передает The Washington Post.

Как пишет газета, по «приказу» Белого дома чиновники на прошлой неделе связывались со СМИ, чтобы «оспорить данные о контактах команды Трампа и российских спецслужб».

Белый дом дал указ начинать звонки после нескольких безуспешных попыток убедить сделать это высокопоставленных служащих Федерального бюро расследований (ФБР).

Чиновники также связались с редакцией газеты. Звонившие «убедительно доказывали» несостоятельность версии связи Трампа и России, но, как отмечает WP, не отвечали на вопросы по существу, и материалы не были опубликованы как газетой, так и «где либо еще». Чиновники общались на условиях анонимности, добавляет издание.

Также, по информации WP, «попытка» Вашингтона включала в себя договоренности с несколькими высокопоставленными адвокатами. Двое рассказали об этом газете, один из них уточнил, что общался с новостными организациями с целью опровергнуть материалы CNN и The New York Times.

24 февраля CNN сообщил об обращении администрации Трампа к ФБР с целью опровергнуть публикации в нескольких американских СМИ, в которых говорится о предполагаемых взаимодействиях команды Трампа и России во время президентской кампании в США.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер позже отверг версию контактов, назвав ее «несуществующей историей», при этом признав факт общения с ФБР.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уволился на фоне скандала, вызванного статей The Washington Post, в которой утверждалось, что в конце декабря 2016 года Флинн разговаривал с послом РФ в США Сергеем Кисляком и советовал России «не слишком бурно» реагировать на новые санкции Барака Обамы.