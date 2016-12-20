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Несколько технологических компаний США, среди которых Apple, Microsoft, PayPal и EBay, поддержат закон, предписывающий школам позволять ученикам-трансгендерам использовать ванные комнаты в соответствии с их собственной гендерной идентичностью, сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, 22 февраля администрация президента США Дональда Трампа объявила об отмене соответствующего указа, в связи с чем американский союз защиты гражданских прав, представляющий интересы рожденного женщиной трансгендера из Вирджинии, обратился в суд.

Компании совместно с Human Rights Campaign (одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США) подпишут Amicus Curiae – заявление в суд от третьей стороны, не являющейся истцом или ответчиком.

Конкретное количество компаний не уточняется.

Ранее около сотни американских компаний направили в Апелляционный суд девятого округа экспертное заключение в рамках рассмотрения иммиграционного указа Трампа. Позднее суд приостановил действие указа.