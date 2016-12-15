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Фильм «Она» режиссера Пола Верховена получил главную награду кинематогрофической премии Сезар. Об этом сообщается на сайте премии.

Исполнившую в картине главную роль Изабель Юппер также признали лучшей актрисой. Ранее фильм стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на вручении наград премии «Золотой глобус».

Приза за лучшую режиссуру удостоился Ксавье Долан за фильм «Это всего лишь конец света», а сыгравший в нем главную роль Гаспар Ульель был признан лучшим актером.

В номинации «Лучший зарубежный фильм» победу одержала британская картина «Я, Дэниэл Блейк» режиссера Кена Лоуча.

Американский актер Джордж Клуни стал обладателем «Почетного Сезара».

В прошлом году награду за лучший фильм получила картина Филиппа Фокона «Фатима».

Кинопремия ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов жюри академии, число которых в комиссии премии составляет более 4000.