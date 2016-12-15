08:35

Сквоттеры, захватившие особняк в центре Лондона неподалеку от Букингемского дворца, обнаружили в нем документы, связанные с Международным фондом социально-экономических и политологических исследований, основанным бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом пишет The Guardian.

Как поясняет издание, в особняке ранее располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). Одним из ее клиентов был Горбачев.

Один из активистов группы Autonomous Nation of Anarchist Libertarians (Anal, «Автономная нация анархистов-либертарианцев») заявил, что сквоттеры готовы «поработать с Горбачевым», чтобы урегулировать вопрос с документами. По данным газеты, в числе обнаруженных ими бумаг оказались письма с просьбами проспонсировать инициативы Горбачев-фонда, а также отказы в финансировании со стороны Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels.

Захваченный группой Anal особняк расположен по адресу Букингем-гейт, 19. Семиэтажное здание оценивается примерно в £14 млн и принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми. Компания Альджасми 24 февраля обратилась в суд за ордером на выселение сквоттеров.

В январе 2017 года эта же группа сквоттеров захватила лондонский особняк на Итон-сквер стоимостью £15 млн, предположительно принадлежащий бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко. Приставы выселили активистов Anal в начале февраля.