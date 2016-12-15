09:25

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края провела проверку исправительной колонии №5, где содержится активист Ильдар Дадин. Как пишет «Новая газета», задержка с выходом Дадина на свободу связана с тем, что во время трансляции заседания президиума Верховного суда РФ активист находился в комнате один, без сотрудников ФСИН.

Поскольку в ИК ждут постановления суда, у руководства колонии «с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина», передает «Интерфакс». По словам председателя ОНК Алексея Белоуса, Дадин «был очень благодарен, что сотрудники ФСИН оставили его одного в комнате переговоров во время трансляции заседания суда, это позволило ему сосредоточиться и успокоиться».

«По нашим оценкам, в понедельник после праздников документы вышлют из Москвы. Во вторник могут выпустить», – отметили представители ОНК.

Белоус также рассказал о встрече ОНК с Дадиным: «самочувствие у него хорошее, ожидает встречи с семьей и выхода на свободу». По данным правозащитников, в ИК ждут официальной доставки постановления суда об отмене приговора Дадину в связи с возможностью подделки документов.

Верховный суд отменил приговор Дадину 22 февраля. Ожидалось, что активист будет освобожден 23 февраля, но в колонии пока не получили постановление суда. При этом в Верховном суде 24 февраля заявили телеканалу «Дождь», что копия постановления была отправлена в Барнаул спецсвязью в день вынесения решения.

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства РФ до 27 февраля пояснить причину задержания Дадина в колонии.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах), которая была введена в 2014 году. В конце 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил этот срок до двух с половиной лет. Приговор Дадину был пересмотрен после требования Конституционного суда, который признал противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.