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Гражданка Индонезии, задержанная по делу об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, получила $90 за участие в операции, которую она считала розыгрышем. Об этом сообщает Associated Press.

Вице-посол Индонезии Андреано Эрвин, который встречался с задержанной Сити Айшан, заявил, что ей передали масляную жидкость, похожее на детское масло, передает Reuters. Эрвин добавил, что пока против нее не выдвинуто никаких обвинений. Кто именно передал Айшан эту жидкость, он не уточнил

Представители властей Вьетнама, которые провели встречу с другой задержанной по делу женщиной (сообщалось, что ее зовут Доан Тхи Хуонг), отказались прокомментировать разговор.

24 февраля полиция Малайзии объявила, что Ким Чен Нам был отравлен веществом нервно-паралитического действия VX, которое использовала японская секта «Аум Синрикё» (запрещена в России). Полицейские отметили, что одна из задержанных женщин также пострадала от VX – ее тошнило.

Заметка дополняется.