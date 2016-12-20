13:01

Террористическая организация «Фронт ан-Нусра» взяла на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Хомс 25 февраля. Об этом сообщает AFP. Эти данные подтверждает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Теракты произошли возле зданий отделения госбезопасности и службы военной разведки. По разным данным, в результате погибли от 32 до 42 человек, ранено еще 24 человека. Среди жертв взрывов, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, оказался начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.

Заметка дополняется.