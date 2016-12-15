13:24

Жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова обратилась в прокуратуру Рубцовска с просьбой проверить Государственную фельдъегерскую службу, которая все еще не доставила в алтайскую колонию копию постановления Верховного суда РФ об освобождении активиста. Об этом сама Зотова сообщила в твиттере 25 февраля.

В заявлении отмечается, что самолет из Москвы в Барнаул летит 4 часа, а поезд идет 2 дня 9 часов, поэтому «вызывает беспокойство», что за 3 дня документ не дошел до Барнаула. «Прошу проверить, не был ли данный документ утерян Государственной фельдъегерской службой», – попросила Зотова.

Верховный суд (ВС) 22 февраля отменил приговор Дадину и постановил освободить его, однако до сих пор постановление суда не доставлено в колонию. 24 февраля в ВС подтвердили телеканалу «Дождь», что копия судебного решения была отправлена в Барнаул спецсвязью в день вынесения постановления.

Заметка дополняется.