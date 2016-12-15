14:44

Министерство спорта РФ согласно с оценкой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о недостаточных доказательствах причастности российских спортсменов к приему допинга. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает ТАСС.

«ВАДА все сказало в своем обращении. И в принципе мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА (Российским антидопинговым агентством) и приведением его в соответствие с кодексом ВАДА», – подчеркнул министр.

24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал открытое письмо своего генерального директора Кристофа де Кеппера. В нем он указал, что на собрании 21 февраля в Лозанне, ВАДА признало, что в отчете о допинге в российском спорте во многих случаях не было приведено достаточно доказательств о причастности спортсменов РФ к нарушению антидопинговых правил. В ВАДА также отметили неточности в переводах документов, использованных в докладе.

В письме де Кеппера также отмечалось, что в связи с докладом ВАДА МОК начал перепроверять допинг-пробы 28 российских спортсменов с Олимпиады 2014 года, а также проанализирует допинг-пробы спортсменов РФ с Игр 2008, 2010 и 2012 года.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев заявил: «Хорошо, что нас услышали, и здравый ум начал брать верх над бредом и абсурдом из доклада Макларена». По его мнению, оценка ВАДА свидетельствует, что «началось движение в сторону реабилитации российского спорта».

Глава комиссии ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в спорте РФ в начале декабря 2016 года. В документе говорилось, что 12 медалистов Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также 31 российский биатлонист могли принимать допинг. В ВАДА также считают, что допинг в России поддерживается на государственном уровне. Российские власти это отрицают.