17:03

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработала на принадлежащих ей акциях корпорации Apple более $1,6 млрд. Такие расчеты привело агентство Bloomberg.

Согласно опубликованному 25 февраля ежегодному письму Баффета акционерам, Berkshire в прошлом году потратила на покупку 1,1% акций производителя iPhone около $6,75 млрд. На закрытии торгов 24 февраля указанный пакет оценивался более чем в $8,3 млрд.

В целом за 2016 год чистая прибыль фонда Баффета составила около $24,07 млрд, оставшись примерно на том же уровне, что и год назад. Однако в четвертом квартале прибыль Berkshire в годовом выражении увеличилась на 15% до $6,29 млрд, при этом котировки компании поддержал подъем на рынке, возникший после избрания президентом США Дональда Трампа. С 8 ноября акции Berkshire класса А подорожали на 15%, а капитализация фонда впервые превысила $400 млрд. Для сравнения, за тот же период индекс S&P 500 увеличился только на 11%.

В письме акционерам Баффет вновь выразил уверенность в устойчивости рыночной системы, которую построили американцы. «Я повторяю то, что уже говорил раньше и, надеюсь, выскажу и в будущем: дети, рожденные сейчас в США, – счастливейшее поколение в истории», – подчеркнул он.

Год назад в письме акционерам Баффет заявлял, что «американский золотой гусь коммерции и инноваций продолжит нести еще больше яиц, причем более крупных».