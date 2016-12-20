18:34

Жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова подаст в суд на начальника исправительной колонии №5 в Алтайском крае, где находится активист, за незаконное удержание человека. Об этом она сообщила 25 февраля в твиттере.

Приговор Дадина был отменен Верховным судом РФ 22 февраля, однако он до сих пор не вышел на свободу. Как выяснила Зотова, во время трансляции заседания президиума Верховного суда в комнату должен поступать факс с судебным постановлением, на основании которого Дадина должны были выпустить.

https://twitter.com/Alasta_ven/status/835510635244957696

Как ранее 25 февраля писала «Новая газета», начальник колонии Иван Ламтюгин пообещал начать процедуру освобождения Дадина, как только доставят ожидаемые документы. Он также пообещал, что Дадину предоставят билет на поезд и «материальную помощь».

«Не пришла бумага, первый раз с таким сталкиваемся! Мы сами заинтересованы в этом, как и вы! В темноту и неизвестность его никто не выпустит», – заявил Ламтюгин.

В Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края, которая проверяла ИК-5 из-за задержки с освобождением Дадина, объяснили, что без копии постановления суда у руководства колонии «с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина», так как во время трансляции заседания президиума ВС активист находился в комнате один, без сотрудников ФСИН. Председател ОНК Алексей Белоус рассказал, что Дадин сам попросил оставить его одного, чтобы «сконцентрироваться».

25 февраля Зотова также попросила прокуратуру Рубцовска проверить, не потеряла ли Государственная фельдъегерская служба копию постановления Верховного суда, направленную в алтайскую колонию. Жена Дадина отметила, что прошло уже три дня, но документ так в колонию и не доставлен, хотя самолет из Москвы в Барнаул летит 4 часа, а поезд идет 2 дня 9 часов. Между тем в Верховном суде еще 24 февраля подтвердили, что отправили копию судебного решения в Барнаул спецсвязью в день вынесения постановления.

В свою очередь, Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 27 февраля пояснить причину задержания Дадина в колонии.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах), которая была введена в 2014 году. В конце 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил этот срок до двух с половиной лет. Приговор Дадину был пересмотрен после требования Конституционного суда, который признал противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.