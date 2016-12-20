19:56

Четвертым фигурантом дела о государственной измене в ФСБ является некий Георгий Фомченков. Об этом 25 февраля сообщила «Новая газета» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбе.

По данным издания, Фомченков был задержан 4 декабря 2016 года, в тот же день, что и сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. 5 декабря суд выдал санкции на арест всех четверых участников дела, а в феврале – продлил срок ареста.

Пока неизвестно, чем занимался Фомченков до ареста, а также какова его роль в деле о госизмене. Неназванный знакомый Фомченкова заявил газете, что «Гоша занимался всем, что приносило деньги».

Издание нашло несколько упоминаний Фомченкова. Так, в 2011 году московский арбитраж удовлетворил его иск к управляющим обанкротившегося Содбизнесбанка на 346 млн рублей; также Фомченков упоминался в связи с выборами в Госдуму 1999 года, куда баллотировался по федеральному списку «Сталинский блок – за СССР».

Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявили обвинения в государственной измене в пользу США 1 февраля. Дело ведет Следственное управление ФСБ, детали не разглашаются. Об арестах трех подозреваемых стало известно в конце января. В конце февраля Московский окружной военный суд отклонил жалобу трех упомянутых фигурантов дела на нарушения, допущенные при продлении ареста.