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Результаты вскрытия тела брат лидера КНДР Ким Чен Ына подтвердили версию полиции Малайзии об убийстве с помощью вещества нервно-паралитического действия. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Associated Press.

В ведомстве установили, что смерть наступила из-за «сильного паралича», причиной которого стало вещество VX, относящееся к химическому оружию. Частицы этого вещества обнаружили на лице Ким Чен Нама.

При этом полиция Малайзии 25 февраля провела проверку терминала аэропорта, в котом был убит Ким Чен Нам, и не нашла следов VX.

Власти КНДР ранее предупредили, что будут «категорически» отвергать данные медицинской экспертизы, так как процедура прошла без согласия и свидетельства их представителей.

Ким Чен Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. Его отравили быстродействующим веществом у стоек регистрации. Сотрудники правоохранительных органов задержали по этому делу четырех подозреваемых, позже потребовали допросить также сотрудника посольства КНДР и работника авиакомпании Air Koryo.

Камеры в аэропорту зафиксировали, как сотрудник посольства в день убийства провожал подозреваемых. Задержанные гражданки Индонезии и Вьетнама, в свою очередь, сообщили, что считали розыгрышем убийство брата Ким Чен Ына. При этом индонезийка получила $90 за участие в операции.