02:09

Президент США Дональд Трамп решил пропустить ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA). Об этом он написал в твиттере.

«Желаю всего наилучшего и хорошего вечера», – добавил американский лидер.

Как отметил «Би-би-си», подобное решение последний раз принимал президент Рональд Рейган в 1981 году после того, как на него было совершено покушение.

Мероприятие проводится в США с 1920 года. По традиции на нем присутствуют журналисты, входящие в ассоциацию, ведущие политики США и знаменитости.

Это заявление последовало после того, как журналистов CNN, The New York Times, Politico, Buzzfeed и других СМИ не пустили на специальную встречу с пресс-секретарем президента США Шоном Спайсером. В знак протеста приглашенные на брифинг сотрудники Reuters, NBC, ABC, FOX, CBS, Breitbart, Washington Times и One America News Network, Associated Press и Time решили бойкотировать мероприятие.

Трамп неоднократно выступал с критикой СМИ. В частности, 18 февраля он назвал CNN, The New York Times, NBC, ABC и CBS «врагами американского народа».

Журналистам российских государственных телеканалов, в свою очередь, ранее последовал указ от Кремля прекратить «подобострастно» говорить о президенте США. После этого, по подсчетам «Медиалогии», Первый канал, «Россия-1» и НТВ в несколько раз сократили число упоминаний Трампа.