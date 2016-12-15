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«Исламское государство» использует против иракских военных в Мосуле коммерческие беспилотники – квадрокоптеры. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Они позволяют боевикам наносить удары с высоты до 300 метров. При этом к каждому снаряду прикрепляется пластиковый хвост, что обеспечивает точное попадание в цель. Газета отметила, что такое оружие применяют в том числе при атаках на мирных жителей и работников гуманитарных организаций.

Представитель возглавляемой США коалиции пояснил изданию, что квадрокоптеры не окажут «значительное» влияние на процесс освобождения Мосула. Иракские военные, в свою очередь, признали, что у них беспилотники «вызывают беспокойство».

«Не существует технического способа полностью остановить эти дроны», – добавил представитель иракских военных.

Газета отметила, что против беспилотников Ирак использует систему DroneDefender, которой при использовании ИГИЛ квадрокоптеров недостаточно.

Заметка дополняется.