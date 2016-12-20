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Правительство Японии планирует 18 марта представить России план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом пишет Nikkei.

Предложения касаются сфер медицины, рыболовства, экологии и туризма. В частности, Япония намерена предложить, чтобы специалисты университетов и медицинских учреждений Хоккайдо дистанционно оказывали помощь жителям Курильской гряды.

Организовывать путешествия для японских туристов предлагается частным компаниям их двух стран. Кроме того, предполагается, что на южные Курилы приедут специалисты как из Токио, так и из Москвы, чтобы работать над сохранением экосистемы.

По поводу рыболовства Токио рассматривает возможность вместе с Москвой управлять предприятиями по переработке рыбы, а также начать производство «морских ушек» и других морепродуктов.

11 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев присвоить названия пяти безымянным островам Курильской гряды. Острова назвали в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, подписывавшего акт о капитуляции Японии в 1945 году, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, руководившего высадкой советских войск на Курилы, а также главы МИД СССР Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и мореплавательницы Анны Щетининой.

В связи с этим Токио направил протест Москве, назвав ее действия «неприемлемыми и противоречащими позиции Японии».

Россия и Япония еще не заключили мирный договор со времен Второй мировой войны из-за четырех островов Курильской гряды, которые вошли в состав СССР. При этом президент России Владимир Путин в декабре 2016 года говорил, что у двух стран нет территориальных проблем. Он также подчеркивал, что подписание соглашения о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах могло стать шагом к построению «атмосферы доверия, дружбы между двумя странами и народами».

После этого экспертам из двух стран поручили начать консультации по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

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