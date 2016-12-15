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Грузовик, предположительно управляемый пьяным водителем, врезался в толпу людей, наблюдавших парад на Марди Гра в Новом Орлеане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В результате пострадали 28 человек, из которых 21 были отправлены в городские больницы, еще семеро отказались от госпитализации. Сообщается, что 12 пострадавших, поступивших в медицинские учреждения, находятся в критическом состоянии.

Как передает CBS News, в департаменте юстиции не считают, что произошедшее было терактом. По предварительным данным полиции, водитель грузовика находился в состоянии сильной интоксикации; источник Fox News утверждает, что задержанный водитель, когда его уводили с места происшествия, кричал: «Убейте меня».

25 февраля в немецком Гейдельберге водитель автомобиля, вооруженный ножом, врезался в прохожих. В результате погиб один человек (73-летний мужчина), пострадали еще двое.

В декабре 2016 года в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, после чего 12 человек погибли, еще 48 получили ранения. Власти Германии признали инцидент терактом, ответственность за него взяло «Исламское государство».