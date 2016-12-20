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В исправительную колонию №5 в Алтайском крае, где содержится Ильдар Дадин, доставили постановление об освобождении активиста. Об этом 26 февраля сообщает «Новая газета».

Начальник колонии пообещал, что документы будут оформляться около двух часов. Ожидается, что Дадин выйдет на свободу в 10–11 утра по московскому времени.

Верховный суд отменил приговор Дадину еще 22 февраля, однако на доставку копии постановления суда ушло несколько дней. 25 февраля жена активиста Анаставия Зотова обратилась в прокуратуру Рубцовска, попросив проверить не потеряла ли Государственная фельдъегерская служба отправленные в колонию документы. Зотова также пригрозила подать в суд на начальника колонии за незаконное удержание человека.

До этого Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 27 февраля пояснить причину задержания Дадина в колонии после того, как Верховный суд отменил ему приговор.

Заметка дополняется.